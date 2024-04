Komödie Von Ken zum Actionhelden: Ryan Gosling ist "The Fall Guy"

Zahlreiche Action-Szenen lassen über die etwas dünne Handlung hinwegsehen. So bekommt man als Zuschauer zu rockigen Gitarrenriffs Stunts mit sich überschlagenden Autos, Explosionen, eine Verfolgungsjagd mit einem brennenden Boot oder einen waghalsigen Helikopter-Sprung geboten. Einige von diesen hat Gosling selbst übernommen, wie zum Beispiel einen Sturz aus einem zwölf Stockwerke hohen Gebäude.

Immer wieder fallen in "The Fall Guy" Sätze wie: "Ich bin nur ein Stuntman" oder "Du bist ein Stuntman. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht". Dabei seien Stuntleute die wahren Helden, sagte Gosling kürzlich bei der Europapremiere in Berlin. Der Film sei eine tolle Gelegenheit, ihre Welt zu zeigen. "Sie halten die Schläge für uns aus, sie beschützen uns."

Regisseur Leitch hat früher selbst als Stuntman gearbeitet, etwa als Double für Oscar-Preisträger Brad Pitt. Doch: "Die Stunts, die wir in "The Fall Guy" gemacht haben, übertreffen bei Weitem alles, was ich je in meiner Karriere gemacht habe", sagte der 48-Jährige. "Das Stunt-Design ist ein wesentlicher Bestandteil des Kinos und existiert seit den Anfängen des Films."