Kompilation Ein Album, 61 Songs: Reise durch Udo Jürgens Karriere

Es gibt auch Überraschendes zu entdecken. Zum Beispiel das schmissige "Ich weiß, was ich will" von 1979 mit Disco-Beat. Die futuristische Vocoder-Stimme am Anfang von "Ihr von morgen". Das Lied "Am Tag davor", das mit stoisch repetitiven, unheilverkündenden Synthie-Tönen die Apokalypse beschwört. Oder die funkige Rocknummer "Peace Now" von 1970.

Auch tolle Instrumentalstücke von Jürgens, der noch als Schüler ein Musikstudium am Kärntner Konservatorium anfing, finden sich auf der Kompilation.

"Das Album erzählt in den 61 Songs, die meine Schwester Jenny und ich ausgewählt haben, die Stationen der Weltkarriere unseres Vaters nach", sagte John Jürgens vorab. "Man begleitet unseren Vater dabei von Lied zu Lied auf seiner Lebensreise. In den großen Erfolgen wie dem Gewinn des Grand Prix 1966, aber auch in sehr persönlichen Momenten, in Liedern, die meiner Mutter, meiner Schwester oder dem Bruder meines Vaters gewidmet sind. Man kommt unserem Vater im Hören sehr nah."