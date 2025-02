Konflikt im ESW: Ex-Leiter meldet sich mit scharfer Kritik

Mybes war knapp 18 Jahre lang für das Georg-Reinhardt-Haus (GRH), später ESW tätig. 2007 rettete er das GRH, damals noch als selbständiger Berater, aus akut prekärer Lage vor dem Zusammenbruch. Später war er entscheidend an Neubau und konzeptioneller Neuausrichtung des Pflegeheims in Richtung stationärer Haus- und Lebensgemeinschaft beteiligt, ebenso an der Erweiterung des ESW-Portfolios: Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus wurde gebaut, die Curare gGmbH gegründet, eine Tagespflege und Service-Wohnungen in Betrieb genommen.

„Belastung über alle Kräfte hinaus“

„Der ambulante Zweig des ESW, die Curare gGmbH, hatte und hat unbestreitbar etliche und vielfältige Sorgen“, schreibt Mybes. Die Gründe seien vielfältig. Unter anderem aber hingen sie damit zusammen, dass er diesen Bereich nach dem Ausscheiden der Geschäftsführerin seit Mitte 2022 quasi „nebenbei“ miterledigen musste. Die Belastung in jener Zeit „ging letztlich über alle Kräfte hinaus“, schreibt Mybes. Und weiter: „Unterstützung, gleich welcher Art, durch die Gremien des Vereins gab es nicht. Die Curare gGmbH sackte schleichend immer weiter ab.“

Vorbereitungen auf mögliche Insolvenz

Indes: „Alle Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats waren zu jeder Zeit vollumfänglich zur je aktuellen wirtschaftlichen, personellen und konzeptionellen Situation informiert“, betont Mybes. Insoweit sei der Status „natürlich keine Überraschung“ gewesen, wie nun suggeriert werde.