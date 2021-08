Konflikt in Afghanistan Bericht: Treffen von CIA-Direktor und Vizechef der Taliban

Die beiden seien am Montag in der afghanischen Hauptstadt Kabul zusammengekommen, schrieb die "Washington Post" unter Berufung auf Regierungskreise. Es sei das bislang hochrangigste Treffen zwischen der Regierung von US-Präsident Joe Biden und den Taliban gewesen, seitdem die Islamisten vor gut einer Woche die Macht in Afghanistan übernommen haben. Die CIA habe sich auf Anfrage nicht dazu äußern wollen. Baradar wird als möglicher künftiger Regierungschef gehandelt.

Die US-Regierung steht angesichts der Evakuierungsmission am Flughafen der Hauptstadt Kabul in regelmäßigem Austausch mit den Taliban. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, hatte erst am Montag gesagt, man kommuniziere "mehrmals am Tag" mit den Taliban. Genauer wollte er sich zu der Kommunikation mit den Islamisten nicht äußern.