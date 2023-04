Konflikt in Nordafrika US-Außenminister: 72-stündige Waffenruhe im Sudan vereinbart

Blinken erklärte weiter, um auf ein dauerhaftes Ende der Kämpfe hinzuarbeiten, wollten sich die USA mit regionalen und internationalen Partnern und sudanesischen Akteuren abstimmen. Es solle ein Ausschuss eingerichtet werden, der Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe, deren Abschluss und Umsetzung überwachen solle.

Weiter schwere Kämpfe

Khartum wurde am Montag zum zehnten Tag in Folge von schweren Gefechten erschüttert. Medien und Augenzeugen auf Twitter berichteten von Luftangriffen der Armee in der an Khartum nördlich angrenzenden Stadt Omdurman sowie im Vorort Kalakla. Übereinstimmenden Videos und Berichten zufolge sollen in Kalakla mehrere Wohnhäuser eingestürzt sein. Anwohner suchten nach Verschütteten und Opfern. Auch in der Region West-Darfur soll es Berichten zufolge weitere Kämpfe gegeben haben.