Konflikt um Inselrepublik China: Manöver sollen Druck auf Taiwan und USA verstärken

Der Sprecher des Taiwan-Amtes des Staatsrates, Ma Xiaoguang, sagte am Mittwoch vor Journalisten in Peking, die Übungen seien notwendig, "um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen". "Eine Unabhängigkeit Taiwans wird den Landsleuten in Taiwan nur Unglück bringen."

Die Militäraktionen hatten die Spannungen um Taiwan verstärkt. Eine Rekordzahl chinesischer Militärflugzeuge war wiederholt in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eingedrungen, um die Luftabwehr auf die Probe zu stellen. In der Küstenprovinz Fujian auf der anderen Seite der demokratischen Inselrepublik hatten chinesische Truppen auch demonstrativ Landungsmanöver am Strand geübt.