Konflikt: Verstärkte Kämpfe im Ostkongo vor Abzug von UN-Mission

"Die Lage ist besorgniserregend"

In der Provinz Nord-Kivu haben Kämpfer der Miliz M23 in den vergangenen Wochen ihre Angriffe verstärkt und die Flucht von Tausenden Menschen ausgelöst. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen berichtete, dass rund 2500 Menschen Zuflucht in einem Krankenhaus der Organisation in der Ortschaft Mweso gesucht hätten.