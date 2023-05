Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt diesen Schritt bis heute nicht an und verlangt die Rückgabe seiner ehemaligen Provinz.

Proteste seit Tagen

Am Montag war es im serbisch bevölkerten Norden des Kosovos zu schweren Ausschreitungen gekommen. Militante Serben griffen in der Ortschaft Zvecan KFOR-Truppen an. Diese setzten Tränengas und Blendgranaten ein. 30 italienische und ungarische Soldaten sowie mehr als 50 Serben erlitten Verletzungen. Die Serben im Nord-Kosovo protestieren seit Tagen gegen die Einsetzung aus der albanischen Volksgruppe stammender Bürgermeister in drei Gemeinden. Sie waren im Vormonat gewählt worden, wobei fast alle Serben die Gemeindewahlen boykottierten und die Wahlbeteiligung deshalb unter vier Prozent lag.