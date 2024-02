Bei KFOR und beim Nato-Beraterteam (Nalt) waren zum Jahreswechsel etwa 70 Männer und Frauen der Bundeswehr im Einsatz. Von April an soll eine Kompanie der Bundeswehr mit etwa 150 zusätzlichen Soldaten für ein Jahr im Kosovo eingesetzt werden.

"KFOR-Einsatz war, ist und bleibt unverzichtbar"

Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, Generalleutnant Bernd Schütt, hatte im Januar bei einer Kommandoübergabe in Pristina gesagt: "Der KFOR-Einsatz war, ist und bleibt für den Erhalt der Stabilität in dieser Region unverzichtbar." Die Beteiligung an der Mission betreffe auch deutsche Sicherheitsinteressen unmittelbar.