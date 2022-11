Regierung und Opposition in der Türkei haben in den vergangenen Monaten deutlich flüchtlingsfeindlichere Töne angeschlagen. Ausländern ist es etwa untersagt, sich in bestimmten Gebieten anzumelden und somit offiziell dort zu wohnen. Die Türkei will zudem eine Million Geflüchtete auf freiwilliger Basis nach Syrien umsiedeln. Vor den für Juni geplanten Wahlen wird das Thema Migration voraussichtlich eine wichtige Rolle spielen.

Faeser, die auch Sportministerin ist, will im Anschluss an ihre Reise in die Türkei nach Katar zum ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reisen. Die Reisepläne könnten sich jedoch noch ändern, sollte kurzfristig etwas dagegen sprechen, so eine Sprecherin.