Die Polizei wirft Khans Anhängern vor, auf Angriffe gegen militärische Einrichtungen beteiligt gewesen zu sein. Behörden hatten dem populären Oppositionsführer bis Donnerstagmittag Ortszeit ein Ultimatum zur Auslieferung gestellt, dem er jedoch nicht nachgekommen ist. Schon seit Tagen umstellen rund 1500 Polizisten das Haus des Politikers.

Pakistan erlebt immer wieder Unruhen

In dem südasiatischen Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern war es vergangene Woche landesweit zu heftigen Ausschreitungen gekommen, nachdem Khan aus einem Gericht in Islamabad abgeführt wurde. Seine Anhänger stürmten mehrere Militärgebäude. Der Politiker kam auf Anordnung des Obersten Gerichts schließlich auf Kaution wieder frei. Das Oberste Gericht ordnete außerdem an, Khan bis Juni nicht erneut zu verhaften.