Konflikte mit Trump Hauch von "altem Westen": G7-Runde vermeidet Bruch mit USA

Nahost: Zweistaatenlösung wird nicht erwähnt

Im Nahostkonflikt forderte die Gruppe die Freilassung aller Geiseln in Gaza sowie die Übergabe der sterblichen Überreste der Todesopfer. Angesichts des Stopps der Hilfslieferungen durch Israel verlangen die G7 "ungehinderte humanitäre Hilfe für Gaza und einen dauerhaften Waffenstillstand". Die von europäischen und arabischen Staaten angestrebte Zweistaatenlösung wird auf Druck der USA nicht erwähnt.

Die Minister betonen indes "die Notwendigkeit eines politischen Horizonts für das palästinensische Volk" und zeigen sich besorgt über die wachsenden Spannungen und Feindseligkeiten im Westjordanland. Mit Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert.

Wie liefen die Beratungen?

Auffällig war, dass der US-Außenminister bei gemeinsamen Aktionen der G7-Runde am Rande der Beratungen fehlte. So war Rubio schon beim Empfang durch Gastgeberin Joly am Mittwochabend nicht dabei, als es Marshmallow-Sandwiches gab.