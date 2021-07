Konflikte Nordzypern treibt Öffnung von Varosha voran

Nordzyperns Präsident Ersin Tatar kündigte am Dienstag nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu an, den Status als militärisches Sperrgebiet aufzuheben und weitere Flächen dieses Teils der Stadt Famagusta zugänglich zu machen. Berechtigte könnten auch die Rückgabe von Besitz beantragen, sagte er. Tatar nahm mit seinem Unterstützer, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, an einer Veranstaltung zur Teilung der Insel vor 47 Jahren teil.

Erdogan sprach von einer "neuen Ära" für die frühere Touristenhochburg Varosha. Die zyprische Regierung in Nikosia dagegen reagierte empört auf den Schritt ausgerechnet am Jahrestag der Teilung der Mittelmeerinsel. Die Ankündigung sei ein Versuch, den Status Quo der Stadt Famagusta aufzuweichen. Das verstoße gegen UN-Resolutionen zum Konflikt um die geteilte Insel, sagte Zyperns Präsident Nikos Anastasiades. Er kündigte Reaktionen an.