Konflikte USA: Sanktionen wegen unterbrochener Waffenruhe im Sudan

Man seit bereit, weitere Maßnahmen zu ergreifen und wolle sich weiterhin intensiv mit beiden Parteien auseinandersetzen, so die US-Regierung. "Es gibt keine militärische Lösung", hieß es weiter. Es liege an den Konfliktparteien, dies anzuerkennen und in gutem Glauben und zum Wohle des Volkes Maßnahmen für den Frieden zu ergreifen.