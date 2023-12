Konfliktpotenzial: Keine Lust aufs IOC: Darts-Boss schimpft massiv auf Olympia

Der Sohn des früheren Top-Leichtathleten Werner von Moltke ist überzeugt, dass der Sport in professionelle Hände gehört. "Und dort wird Geld verdient: NFL, NBA, Formel 1 – private Organisationen. Das ist am Ende das Ehrlichste." Für von Moltke gibt es "nirgendwo" eine größere Korruption als im Weltsport. Über das IOC und seine Arbeit verliert der Darts-Boss kein positives Wort. Die olympischen Kernsportarten Leichtathletik, Schwimmen und Turnen spielen für von Moltke "keine Rolle mehr".

Das IOC zahlt Olympiasiegern zwar keine Prämie, reicht laut eigener Geschäftsberichte aber 90 Prozent der Einnahmen in Milliardenhöhe an die internationalen Sportverbände und die Nationalen Olympischen Komitees weiter. Allein der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat zwischen den Sommerspielen in Rio de Janeiro 2016 und Tokio fünf Jahre später 30 Millionen Euro aus den Quellen des IOC erhalten.

Profis pochen auf Chance bei Olympia

Die Diskussion um Darts und Olympia kommt immer wieder auf, häufig ist es rund um die WM in London und vor einem olympischen Jahr so weit - so wie jetzt. "Es ist ein Thema, das uns überhaupt nicht beschäftigt. Es wird oft von Dritten an uns herangetragen. Ich werde mich keine Minute mit diesem Thema beschäftigen", sagte von Moltke, der jüngst bei einer Pressekonferenz mit dem deutschen Primus Gabriel Clemens bereits öffentlichkeitswirksam gegen Olympia und das IOC wetterte.

Die WDF als Weltverband wäre für eine mögliche Aufnahme der Ansprechpartner, doch die besten Spieler der Welt sind allesamt bei der PDC aktiv. Das macht es zusätzlich kompliziert. Die Profis sind überzeugt, dass eine Berücksichtigung ihre Berechtigung hätte. "Darts hat das Potenzial, olympisch zu werden. Es ist ja auch ein sehr anspruchsvoller und anstrengender Sport", sagte Martin Schindler.

Primus Michael Smith sieht es genauso. "Darts sollte schon dort sein. Du willst Weltmeister werden, du willst eine Goldmedaille gewinnen, du willst an den Olympischen Spielen teilnehmen", sagte der Engländer. Die Bosse sehen das offensichtlich ganz anders.