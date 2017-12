Kongo 19 Tote bei Angriff auf UN-Friedenstruppe im Kongo

03:57 SPD beendet Parteitag - Schwierige Gespräche mit Union

Berlin - Mit abschließenden Beratungen beendet die SPD heute ihren Bundesparteitag in Berlin. Anschließend starten der Parteivorsitzende Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles die Vorbereitung für die Gespräche mit CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer am Mittwoch in Berlin. In Teilen der Partei gibt es viel Widerstand gegen eine erneute große Koalition. Der Parteitag hatte mit großer Mehrheit für ergebnisoffene Gespräche mit der Union gestimmt, die auch zur Tolerierung einer Minderheitsregierung führen können.