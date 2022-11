Kongress Von Hirschhausen mahnt mehr Klima-Wissen an Schulen an

Düsseldorf - Mediziner und Kabarettist Eckart von Hirschhausen mahnt mehr Wissen rund um den Klimawandel an deutschen Schulen an. "Klar steht in Schulbüchern etwas von Treibhauseffekt und Co. Da steht aber nicht drin, was es für mich und mein Leben bedeutet", sagte der Entertainer am Freitag zu Beginn des Deutschen Schulleiterkongresses in Düsseldorf.