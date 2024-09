Konjunktur: Autohersteller ziehen Produktion herunter - Export gestiegen

Der Produktionsdämpfer im Juli ist dem Statistikamt zufolge auf eine schwache Entwicklung in der Autoindustrie zurückzuführen. Der Rückgang in der Branche um 8,1 Prozent zum Vormonat beeinflusst das Gesamtergebnis stark negativ. Damit gab es nach dem Anstieg im Juni wieder einen Rückschlag für die Industriebetriebe. Hoffnungen ruhen hier auf zuletzt gestiegenen Aufträgen, die aber teils auf einzelne Großorder zurückzuführen sind.

Exporte nach China und USA schwach

Zwar haben die deutschen Unternehmen im Juli mehr Waren exportiert. Die deutschen Exporteure, die auch in den Reihen der Industriebetriebe zu finden sind, mussten aber Rückgänge bei den Ausfuhren nach China und in die USA verkraften. Beide Länder sind gerade für die Autoindustrie wichtige Absatzmärkte. "Gerade die schwachen Exporte nach China belasten die deutsche Industrie schwerwiegend", sagt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Auch seine Prognose lautet: "Die Industrieproduktion wird auch in diesem Jahr kaum nennenswert zulegen können."

Man dürfe sich von der positiven Exportentwicklung im Juli nicht täuschen lassen, sagt der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). "Die Exporte in Nicht-EU-Staaten gingen erneut zurück. Und das zum dritten Mal in Folge. Wir fordern von der Regierung dringend den Abschluss neuer Freihandelsabkommen, um unser Wirtschaftsmodell zu stärken."