Konjunktur: Chinas Wirtschaft steht vor einem Jahr der Ungewissheit

Kritischer Blick auf deutsche Unternehmen

Als wären die Probleme im Innern nicht genug, sieht sich Peking mit geopolitischen Herausforderungen konfrontiert. Nach wie vor tobt der Handelsstreit mit den USA, unter anderem um Hochtechnologien wie Computerchips. Der Westen wird in Peking zunehmend als Bedrohung wahrgenommen.

Auch deutsche Unternehmen müssen umdenken. "Aufgrund geopolitischer Spannungen machen deutsche Firmen ihre Lieferketten, Investitionen und Geschäftsfelder sturmfest. Chinesische Unternehmen holen rasant auf und punkten mit Innovation und Geschwindigkeit", fasst Jens Hildebrandt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer (AHK), die Lage zusammen. In diesen komplexen Markt wollen nur noch wenige Unternehmen neu einsteigen. "Diejenigen, die schon hier sind, bleiben", sagt Hildebrandt. China sei und bleibe für viele deutsche Firmen der wichtigste Wachstumsmarkt.

Ausländisches Kapital nötig - Chinas Charmeoffensive

Allerdings müsse sich Peking stärker als bisher um ausländisches Kapital bemühen. Die kürzlich in Kraft getretene Aufhebung der Visumspflicht für deutsche Staatsbürger zeige, dass China sich bemühe. Dennoch bleiben Widersprüche: Da ist die Charmeoffensive mit dem Versprechen, den eigenen Markt öffnen zu wollen. Gleichzeitig, so Hildebrandt, gebe es aber in vielen Bereichen immer noch keine Wettbewerbsgleichheit. Es bleibe abzuwarten, ob verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden könne. Vor allem bei öffentlichen Aufträgen werden heimische Unternehmen in vielen Bereichen noch immer ausländischen Konkurrenten vorgezogen.

Peking strebt neues Wachstumsmodell an

"In der chinesischen Wirtschaftspolitik wird es 2024 zu weiteren Anpassungen kommen", glaubt Ökonom Zenglein. Auch mit einer Ausweitung der Stimulierungsmaßnahmen sei zu rechnen. Allerdings, so prognostiziert Zenglein, werden sich die Hilfen in Grenzen halten.

In diese Richtung argumentiert auch Analyst Liu. Um den Immobilienmarkt anzukurbeln, sollte Peking den Kauf von Wohnungen weiter erleichtern und bestehende Restriktionen lockern. Der Konsum könnte derweil durch von der Regierung ausgegebene Einkaufsgutscheine angekurbelt werden.

Pekings Ziel ist es seit langem, die Grundlagen der Wirtschaft zu verändern und ein neues Wachstumsmodell zu etablieren. Bis 2049 will China die führende Wirtschafts- und Technologienation sein. Kurzfristig scheint die Führung bereit, bis dahin auch eine Durststrecke in Kauf zu nehmen. Wachstum um jeden Preis soll es nicht mehr geben.