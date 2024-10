Die Lage in der deutschen Industrie bleibt aber kritisch: Der Auftragseingang in den deutschen Industriebetrieben war im August unerwartet stark gefallen, was der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung in der zweiten Jahreshälfte einen Dämpfer versetzte. "Die gestiegene Industrieproduktion im August ist noch kein Grund zur Entwarnung", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Der Dreimonatsvergleich, der als weniger schwankungsanfällig gilt, zeige weiterhin nach unten. Auch wegen der Auftragsflaute könne von guten Aussichten für die Industrie keine Rede sein, so Zenzen.