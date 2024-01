Das Land sei mehr als die Regierung. "Wir müssen mit all den Problemen in eine Haltung kommen und sagen: "So, nun ist genug, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und glauben an dieses Land, glauben an die Menschen in diesem Land.""

Habeck zeigt sich selbstkritisch

Die Regierung habe viele Entscheidungen im Streit getroffen, das habe die Stimmung im Land sicherlich nicht verbessert, sagte Habeck. "Wir müssen besser werden und die vielen strukturellen Probleme lösen, die ja nicht über Nacht gewachsen sind."