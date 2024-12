Konjunktur: Ifo-Geschäftsklima fällt auf niedrigsten Stand seit Mai 2020

München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechtert sich weiter. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Dezember um 0,9 Punkte auf 84,7 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Mai 2020 - also seit Beginn der Corona-Pandemie. Volkswirte hatten mit wenig veränderten 85,5 Punkten gerechnet.