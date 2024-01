Konjunktur: IMK: Wirtschaft schrumpft 2024

Einen der Hauptursachen sehen die Experten in der Schuldenbremse, die wichtige Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur erschwere. "Der Strukturwandel läuft bereits. Er kann unseren Wohlstand stärken, wenn wir ihn gut gestalten. Er kann unseren Wohlstand in Gefahr bringen, wenn wir ihn nicht angemessen und ausreichend flankieren", sagte Sebastian Dullien, der wissenschaftliche Direktor des IMK.

Reform der Schuldenbremse gefordert

Die Autoren der Studie verwiesen auf das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichtes. Sie fordern die Politik auf, verlorene wirtschaftspolitische Spielräume zurückzugewinnen - durch eine Reform der Schuldenbremse. Empfohlen wird demnach die Einführung einer "Golden Rule". Gemeint ist damit eine Ausnahmeregel, die es erlaubt, besonders wichtige Investitionen von der Schuldenbremse auszunehmen.