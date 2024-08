Konjunktur: Immer mehr Unternehmen klagen über Auftragsmangel

München - Der Auftragsmangel in der deutschen Wirtschaft hat sich verschärft. Im Juli berichteten über 39 Prozent der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen von fehlenden Aufträgen, nach 38 Prozent im April. "Der Mangel an Aufträgen belastet die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland", sagte Umfrageleiter Klaus Wohlrabe. "Fast jede Branche ist betroffen."