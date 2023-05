Konjunktur KfW sieht Chancen für mehr Existenzgründungen

Frankfurt/Main - Nach weniger Existenzgründungen in Deutschland 2022 sieht die Förderbank KfW Chancen für wieder steigende Zahlen im laufenden Jahr. Angesichts einer leicht höheren Planungsquote sei "für 2023 mit einer stabilen, tendenziell steigenden Gründungstätigkeit zu rechnen", schreibt die KfW in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Gründungsmonitor.