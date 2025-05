Konklave Letzte Vorbereitungen für Papstwahl

Rom - Die Suche nach dem Nachfolger von Papst Franziskus geht in die entscheidende Phase: Im Vatikan kamen die versammelten Kardinäle zu einem letzten Vorbereitungstreffen zusammen, bevor an diesem Mittwoch unter strengster Geheimhaltung die Wahl beginnt. Alle 133 Kardinäle, die in einem Konklave darüber entscheiden werden, sind bereits in Rom. Wählen darf in der Sixtinischen Kapelle nur, wer unter 80 Jahre alt ist.