Sein bekanntestes Gedicht "avenidas" stand lange an einer Fassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin, bis Studentinnen die Zeilen als diskriminierend auffassten. Denn im letzten Satz heißt es übersetzt: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Damit würden Frauen, so die Kritikerinnen, zum Objekt männlicher Bewunderung degradiert. In Rehau sah man das anders - seit 2018 ist das Gedicht dort an einer Hauswand zu lesen.