Konsequenzen aus Attentat: Nach Anschlag von München: Söder für Gespräche mit Taliban

Ein 24-jähriger Afghane war am Donnerstag in München mit seinem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren und hatte dabei mindestens 39 Menschen teils schwer verletzt. Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter starben am Samstag an den Folgen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.

Söder wies darauf hin, dass es allein in Bayern fast 2.000 ausreisepflichtige Afghanen gebe. Knapp 200 von ihnen seien schwere Straftäter. "Ausreisepflichtige Afghanen müssen unser Land rasch verlassen, und der Neuzugang über Visa-Vergaben muss auf absehbare Zeit gestoppt werden", forderte der CSU-Chef. "Erst Aschaffenburg, jetzt München: Es reicht. Deutschland braucht einen Afghanistan-Sofortplan."