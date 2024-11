Konsum: Händler rechnen 2024 mit noch weniger Umsatz als erwartet

Berlin - Weil viele Kunden sparen und wenig konsumieren, laufen die Geschäfte für die Einzelhändler in Deutschland in diesem Jahr noch schlechter als angenommen. Zu Beginn des wichtigen Weihnachtsgeschäfts korrigiert der Handelsverband Deutschland (HDE) seine Prognose für 2024 deutlich nach unten. Erwartet wird lediglich ein nominales Umsatzplus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der HDE erklärte. Real - also bereinigt um Preissteigerungen - entspricht dies einem Nullwachstum. Bis zuletzt hatte der Verband für dieses Jahr ein nominales Plus von 3,5 Prozent prognostiziert.