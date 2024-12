Ein 36-Jähriger ist am Grenzübergang Friedlingen von der Bundespolizei aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls festgenommen worden. Einsatzkräfte kontrollierten den libyschen Staatsangehörigen am Mittwochnachmittag in der Tram 8. Der Mann konnte dabei keine Reisedokumente vorlegen. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab vier Ausschreibungen. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung bestand ein Untersuchungshaftbefehl. Zudem bestanden drei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung, wegen Diebstahls beziehungsweise besonders schwerem Fall des Diebstahls. Der 36-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. Der Mann musste ins Gefängnis.