Bei einer Grenzkontrolle in Friedlingen ist ein verbotenes Butterflymesser aus dem Verkehr gezogen worden. Ein 48-jähriger ungarischer Staatsangehöriger geriet am Montag in eine Kontrolle der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus deutscher Bundespolizei und Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit. In der Ablagefläche der Fahrertür führte der Mann ein zugriffsbereites Klappmesser mit sich, heißt es im Polizeibericht. Da der Besitz und Gebrauch von Butterflymessern in Deutschland per Gesetz verboten ist, stellten die Einsatzkräfte das Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.