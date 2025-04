Ein 29-jähriger Taxifahrgast war am Zollamt Weil am Rhein-Autobahn in eine Zollkontrolle geraten. Bei der Kontrolle der Gepäckstücke entdeckten die Zöllner in Papierküchentücher gewickeltes mutmaßliches Kath, eine Kaudroge. Insgesamt stellten die Beamten rund 71 Kilogramm der Pflanze sicher, heißt es in einer Mitteilung. Gegen den Fahrgast wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Das mutmaßliche Kath wurde mittlerweile vernichtet. Die Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Stuttgart, Dienstsitz Freiburg, dauern an.