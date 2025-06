Kontrollen im Landkreis Lörrach: Motorräder im Visier der Polizei

Die Bilanz

Insgesamt wurden 59 Motorräder, sechs Lastwagen und 32 Autos kontrolliert. 23 Verstöße sind geahndet worden, darunter 21 Geschwindigkeitsverstöße (davon 15 Verstöße durch Autos) und zwei Verstöße wegen technischer Mängel. Bei Kontrollen galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, der technische Zustand der Motorräder wurde ebenfalls überwacht.

Die Kontrollen

Am Freitagnachmittag fanden die Kontrollen in Todtnau/Fahl und in Utzenfeld an der Bundesstraße 317 statt. Am Samstag erfolgten laut Polizeibericht Kontrollen an der Bundesstraße 500 bei Weilheim-Waldhaus und an der Bundesstraße 34 bei Lauchringen. Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei im Landkreis Lörrach an der Bundesstraße 317 und an der Bundesstraße 518. Bis Oktober sind weitere Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant, kündigt die Polizei an.