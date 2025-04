Konzert: Blasmusik für Jung und Alt mit dem Musikverein Fahrnau

Die Bandbreite der sinfonischen Blasmusik

Im Anschluss übernimmt der Musikverein Fahrnau unter der Leitung von Céline Pellmont. Das Orchester habe ein spannendes Programm vorbereitet, das die ganze Bandbreite der sinfonischen Blasmusik abdeckt und sowohl die Herzen der klassischen Blasmusikfreunde als auch die der jüngeren Generation ansprechen wird, heißt es in der Ankündigung. Zu den Höhepunkten des Abends gehören zwei Solostücke – eines für Euphonium und eins für Flügelhorn –, die das Publikum mit Klangfülle und technischer Raffinesse fesseln sollen. Ein weiteres Highlight ist das Medley aus dem Musical „The Phantom of the Opera“, das die Stadthalle in die mystische und emotionale Welt von Andrew Lloyd Webber entführt.

Musikalische Reise in die Schweizer Alpen

„Die bekanntesten Melodien aus diesem Klassiker werden die Zuhörer in ihren Bann ziehen und einen unvergesslichen Moment schaffen“, verspricht das Orchester. Besonders stimmungsvoll werde es bei der Aufführung des sinfonischen Blasorchesterwerks „Music for Arosa“, das als musikalische „Postkarte aus den Alpen“ angesehen werden kann. Das Werk nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die majestätische Landschaft der Schweizer Alpen und beeindruckt mit weiten Klanglandschaften, rhythmischer Dynamik und einer kraftvollen Atmosphäre, die die Natur der Berge widerspiegelt, heißt es weiter.