Konzert des Grenzacher Vokalensembles: Tiefe Trauer, in Töne gegossen

Englische Sakralmusik

Die Organistin eröffnete das von englischer Sakralmusik bestimmte Konzert mit einer „Pavane Lachrymae“ (Tanz mit Tränen) für Orgel von William Byrd (1540 bis 1623). Die damit angestimmte Traurigkeit vertiefte das Grenzacher Vokalensemble mit einem vierstimmigen Choralsatz von Heinrich Schütz (1585 bis 1672): „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“, mit Text und Melodie von Reformator Martin Luther (1483 bis 1546). Im Zentrum des Konzertes stand eine Begräbnismusik für „Queen Mary“, die Henry Purcell (1659 bis 1695) als Englands größter Komponist kurz vor seinem eigenen Tod im Alter von 35 Jahren für die englische Königin Maria II (1662 bis 1694), geschrieben hat. Die Mitte dieser von Orgel begleiteten dreiteiligen Komposition bildet das Chorstück „In the Midst of Life“, welches für Kenner von Lutherliedern so erklingt: „Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen.“

Trauerhymnen erklingen

Gerahmt wurde diese königliche Begräbnismusik von gleichfalls durch Orgel begleitete Trauerhymnen (englisch: Anthem) für wiederum vierstimmigen Chor von Purcells Landsmann Thomas Morley (1557 bis 1603). Darunter waren zwei Sätze, die abweichend vom übrigen Verlauf des Karfreitagskonzertes schon die Botschaft von Ostern aufleuchten ließen und aus dem Englischen übersetzt lauteten: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ – und: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“. Morley, der im Vergleich zu Purcell weniger bekannte Komponist, zeigte mit seinem dreitaktigen „Amen“ zum Schluss seines Stückes: „I Heard a Voice from Heav’n (Ich hörte eine Stimme vom Himmel)“ möglicherweise eine überzeugendere Lösung als der große Purcell mit seinem kurzen „Amen“ am Schluss seiner Trauermusik für Queen Mary.