Konzert im Burghof: Jazz und Klassik? Das geht!

Die Jazz-Standards „I Thought About You“ von Jimmy Van Heusen und „I Love You Porgy“ von George Gershwin gehen ineinander über, und auch wenn bei Rhythmik und Intonation der Jazz jetzt im Vordergrund steht, scheint das präzise und klare Klangbild der Klassik durch.

Faszinierendes Konzert

Beide Welten finden auf wunderbar harmonische Weise zueinander. Tim Allhoff hat den Beatles-Song „Blackbird“ für Piano arrangiert und stark verjazzt, aber auch etwas Bach blitzt hinein. Lucienne Renaudin Vary bringt zusammen mit dem Pianisten einen Bossa Nova, eine wunderbare Version von Antonio Carlos Jobims „Portrait in Black and White“. „We’ve Got a World That Swings“ steht programmatisch am Ende eines faszinierenden Konzerts zweier herausragender Musiker, die zwei Musikrichtungen zusammen bringen, die so weit voneinander entfernt gar nicht sind.