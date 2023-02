Konzert im Dorfstübli Auf der sonnigen Seite der Straße

Zu hören waren auch Songs von ihrem im letzten Jahr erschienenen Jazz-Album „Rips and Tears“ (etwa „Struttin“ oder „Jerrys Breakdown“). Und zwischendurch streuten die beiden ein beschwingtes „Mr. Sandman“ und ein schwärmerisches „Isn’t she lovely“ (Stevie Wonder) in ihr Programm. Nach zwei Zugaben endete das Konzert.