Konzert in Alt-Weil: Musik für das Frauenhaus

Gitarre, Geige & Co.

Den Abschluss des Konzerts gestalten die Geigerin Isabella Leitherer und ihre Band aus Basel, somit werden verschiedene Musikstile zu hören sein. Der Slam-Poet Ansgar Hufnagel wird den Abend mit ein paar selbst geschriebenen Gedichten abrunden. Der ehemalige Weiler Kulturamtsleiter Tonio Paßlick moderiert. Für Bewirtung ist gesorgt.

Seit seiner Gründung am 1. April 1985 ist das Frauenhaus in Lörrach eine Anlaufstelle für Frauen und ihre Kinder, die Gewalt erfahren oder von Gewalt betroffen sind. Jede Frau kann in das Frauenhaus kommen, unabhängig von ihrer Herkunft, Staatsangehörigkeit oder Religion, heißt es in der Mitteilung des Freundeskreises. Das Frauenhaus kann 24 Frauen diesen Platz bieten, da jedoch mindestens doppelt so viele Plätze benötigt werden, müssen Frauen immer wieder aus Platzmangel abgewiesen werden.