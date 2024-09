Konzert in der Schlosskirche Beuggen: Im Wettstreit mit dem Kirchengold

Denis Severin, Künstlerischer Leiter der Reihe, vervollständigte das Trio am Cello teils als Continuo-Spieler, teils auch solistisch in einer Sonate von Geminiani, in der er seinen bekannt ausdrucksvollen Ton und seine dynamisch akzentuierte und differenzierte Klanggestaltung vorführen konnte. Betont kammermusikalisch wurde das „Orgelfest“ in der Triobesetzung bei Vinci und bis hin in die Zugaben. Also ein Orgel-, Flöten- und Barockfest mit höchst stilkompetenten und individuell gestaltenden Interpreten.