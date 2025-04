Die vier Musiker sind allesamt international erfahren. Geigerin Emilie Haudenschild arbeitet an der Musikakademie Basel und gastierte in Europa, Amerika und Asien. Teodor Dimitrov wirkt in mehreren Schweizer Orchestern mit, nun auch im Collegium Musicum Basel. Dies war in diesem Jahr bereits sein dritter Auftritt in Grenzach.

Cellist Emeric Kostyak spielt sowohl in Basel als auch in seiner Geburtsstadt Klausenburg in Rumänien. Der geborene Portugiese Rui Lopes trat mit seinem Fagott bereits in der Carnegie Hall auf und arbeitet als Professor an der Musikhochschule Straßburg.

Die Musiker der Spitzenklasse setzten mit einem brasilianischen Tango einen pfiffigen, originellen und mitreißenden Schlusspunkt.