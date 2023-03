Konzert in Grenzach-Wyhlen Bassposaune hört man nicht alle Tage

Dreitägiger Workshop

Drei Tage lang hatten die Musiker mit ihrem Gast bei einem Workshop geprobt und dieses Konzert vorbereitet. Dass der in den USA und in Europa gleichermaßen erfahrene van Lier viel zu vermitteln hatte, stand von Anfang an fest. Seine Erfahrungen betreffen sowohl die solistischen Auftritte als auch die Orchesterleitung. Mehrfach arbeitete er auf beiden Kontinenten als Bandleader, ebenso als Musikpädagoge. Zeitweise wirkte van Lier im deutschen Bundes-Jazzorchester mit.

Raum für alle Register

Das Programm in Grenzach begann er mit Kompositionen und Arrangements von Peter Herbolzheimer. Daran schloss sich eine Auswahl europäischer und amerikanischer Titel an. Van Lier führte das Orchester ruhig und dennoch dominant. Immer wieder achtete er darauf, dass die Blechbläser genügend Raum für die leisen Instrumente ließen. So kamen Klavier, Gitarre und Kontrabass mehrfach herausgehoben zur Geltung.