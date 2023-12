Konzert in Kandern: Nico Alesi singt in der Tanzschule in Kandern

Die Weihnachtspause nutzt Alesi zum Durchschnaufen. Außerdem möchte er seinen heimischen und treuesten Fans etwas zurückgeben, und zwar mit einem Hautnah-Konzert am Freitag, 8. Dezember, in der Tanzschule am Marktplatz 9 in Kandern. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt sechs.

Begleitet wird Alesi am Piano und mit der Gitarre von seinem Produzenten Lorenzo Scrinzi, der in Grenzach-Wyhlen ein Musikstudio führt. Nico Alesi präsentiert seine aktuellen Gute-Laune-Hits, aber auch melancholische Stücke, die er bisher ausschließlich im kleinen, vertrauten Kreis vorstellt.