Konzert in Mappach: Chöre krönen den längsten Tag musikalisch

Dirigent Tomi Kaufmann war urlaubshalber abwesend, so übernahm Vizedirigentin und Vorsitzende Ulrike Bothur den Stab. Sie sagte: „Eigentlich bin ich noch in der Dirigenten- Ausbildung. Ich bin etwas nervös, weil dies mein erster öffentlicher Auftritt ist.“ Der infolge Urlaub dezimierte Chor mit 14 Aktiven präsentierte zunächst ein Schweizer Lied „Rechti Liebi“ und unterhielt mit weiteren fröhlichen Liedern. Grund für Bedenken gab es nicht, die Vize-Dirigentin absolvierte ihren Einsatz bravourös. Der Chor verabschiedete sich mit dem Gospel „We shall overcome“, der von den Gästen mitgesungen wurde.