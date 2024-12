Konzert in Ötlingen: Musikalisch ins neue Jahr

Das Trio setzt sich zusammen aus Heike Rügert (Klarinette und Saxophon), Heiner Krause (Waldhorn) und Irmtraud Tarr (Orgel). Das Konzert findet an Neujahr, Mittwoch, 1. Januar, in der St. Gallus-Kirche in Ötlingen statt. Beginn ist um 17 Uhr, Einlas ab 16.30 Uhr.