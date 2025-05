Konzert in Schönau: Belchenlandchor, Männergesangverein Wieden und Schönauer Chorkids begeistern

Gut besuchter Bürgersaal

Der Bürgersaal reichte fast nicht aus, um die vielen Besucher von jung bis alt unterzubringen. So konnte eine hoch zufriedene Vorsitzende Helga Diemer die zahlreich erschienenen Gäste begrüßen, die ein abwechslungsreiches Programm mit den Schönauer Chorkids, dem Männergesangverein Wieden und dem Belchenlandchor erwartete.

Den Auftakt machten die Schönauer Chorkids unter musikalischer Leitung und Klavierbegleitung von Ingrid Höckele-Schmidt, mal auf Deutsch, mal auf Hebräisch, mal auf Französisch oder Englisch. Choreografische Einlagen garnierten den Auftritt der jungen Talente ebenso wie zahlreiche Soloeinlagen. Die Chorleiterin erklärte dem Publikum, dass erst im Frühjahr zehn neue Kinder dazugekommen seien. Zum Schluss trat eine kleine, aus nur sechs Mädchen bestehende Abteilung auf, einmal sogar dreistimmig singend. Passend zum Eurovision Song Contest (ESC) in Basel wurde auch „Ein bisschen Frieden“ der erst vergangene Woche in Weil am Rhein aufgetretenen Gewinnerin von 1982 Nicole in der französischen Version gesungen.