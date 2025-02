Konzert in Schopfheim: In Rachearie die Furien beschworen

Die Trompeten sind wieder mit von der Partie in der zentralen Rachearie des Basses. Das führte schon mal von instrumentaler Seite zu musikalisch reichen Ergebnissen. Man konnte an dieser Wiedergabe seine Freude haben, ebenso am Chor, der differenziert artikulierte, wie ein antiker Chor kommentierte und mit mitreißendem Schwung dafür sorgte, dass in einem gleich zwei Mal aufgeführten Chorsatz „die Musik den Sieg davonträgt“.

Auch die guten Gesangssolisten hatten gebührenden Anteil an diesem Heldenepos, das von solistischen Beiträgen lebt und prall gefüllt ist mit kunstvoller Vokalmusik und koloraturreichen Partien.

Geister und Schlangen

Die Sopranistin Marie Christine Köberlein erhob sehr gewandt ihre Stimmen mit schönem Timbre und kam mühelos bei den Koloraturen in die Höhe. Der Tenor Jonas C. Bruder und der Bassist Andy Haberer nahmen mit nobler Gesangskultur für sich ein. Haberer überwand bemerkenswert souverän jede vokale Klippe in der Rachearie, wo er die Furien, die Schlangen und die Geister der Griechen beschwört. Von zarten Flöten umspielt wurde der Tenor in seinem rückblickenden Rezitativ, das zur göttlichen Cäcilia, der Verkörperung der Sangeskunst, überleitet.