Konzert in Steinen Fülle an Melodik und Ausdruckstiefen

Einsatz für Diepenbrock

Die Cellistin Ceciel Strouken steuerte in einigen Werken für Cello und Klavier atmosphärische, dunkle Streicherfarben bei. Das einzige Stück, das keinen Text hatte, war die vom Cello „gesungene“ Pièce von Ernest Chausson. Strouken setzte sich für ihren Landsmann Alphons Diepenbrock ein, der das Amsterdamer Konzertleben geprägt hat. Seine wenig bekannte Berceuse in der aparten Besetzung Sopran, Cello und Klavier auf ein französisches Gedicht passte gut in das „Belle Epoque“-Programm. In der von Ernst mit sängerischer Gestaltungskraft dargebotenen Élégie von Jules Massenet oder in einem sehr unbekannten Terzett des „Faust“-Komponisten Charles Gounod trat Strouken mit ihrer Cellostimme zu Sopran und Bass aufs Beste hinzu.

Pianistische Reize

Michael Herrmann am Flügel kostete die pianistischen Reize der Klavierparts souverän und sensibel aus. Da hörte man also einmal frankophile Liedjuwelen oder, um es mit der Veranstalterin vom Verein Kunst und Kultur in Steinen zu sagen, „Konzertperlen“, die nur durch das Zusammenwirken mit der Musikschule Mittleres Wiesental zustande kommen.

Nächstes Konzert bei „Klassik@5“: 23. März, 17 Uhr, Meret-Oppenheim-Aula, Steinen: „Let Beauty Awake“ mit dem Trio Timbre, Susanne Wessel (Sopran), Monika Zauter (Klavier) und Ingo Ganter (Trompete und Alphorn).