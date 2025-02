„Barockmusik neu entdecken“ – so lautet das Motto des weit über unsere Region hinaus bekannten Ensembles „musica poetica Freiburg“. Am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr, gibt das Ensemble unter der Leitung des Musikwissenschaftlers Hans Bergmann ein Konzert in der evangelischen Kirche in Alt-Weil mit Werken aus dem Frühbarock. Es ist Instrumentalwerken gewidmet, die den italienischen und den französischen Stil repräsentieren. Diese sogenannten Nationalstile entstanden nach dem 30-jährigen Krieg und beeinflussten damals alle Komponisten Europas. Einige Werke dieses Programms erklingen nach über 300 Jahren zum ersten Mal wieder, heißt es in der Ankündigung. In ihrem Spiel schöpfen die Musiker aus ihrer jahrzehntelangen Erfahrung mit historischer Aufführungspraxis. Das Publikum darf sich auf ein Konzert mit französischen Ouvertüren, höfischen Tänzen, italienischen Sonaten und experimentierfreudigen Werken aus der Feder deutscher Komponisten freuen, schreiben die Veranstalter. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.