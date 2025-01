Konzert in Weil: Matinée mit Tango und Sinti-Swing

Das Konzert findet am Sonntag, 26. Januar, statt. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ab 10.30 Uhr (Zugang nur über den Eingang B des Rathauses). Orchestra Mondo ist ein Quartett, das mit Akkordeon, Gitarre, Kontrabass und Percussion Musik der Richtungen Tango, Sinti-Swing und Valse Musette zu Gehör bringt. Letzteres ist ein französischer Gesellschaftstanz im Dreivierteltakt, der oft vom Akkordeon vorgetragen oder begleitet wird, was seinen charakteristischen Klang ausmacht, heißt es in der Ankündigung. Die vier Musiker Anja Baldauf, Raffael Müller, Dennis Wendel und Stefan Baldauf erzählen mit ihrer Musik Geschichten intensiver Emotionalität und sie malen Klangbilder, die vor dem inneren Auge Gestalt annehmen sollen.