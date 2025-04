Konzert: Musikverein Fahrnau: Überwältigender Zuspruch

Groovige Ohrwürmer

Weiter ging es mit Stücken der Pop-Gruppe „Police“. Moderator Jannik Bender kündigte groovige Ohrwürmer an und zeigte sich im Namen seines Orchesters durchaus selbstbewusst: „Police-Sänger Sting wäre stolz auf uns“. Stücke wie „Roxanne“, „Every breath you take“ oder „Every little thing she does is magic“ entzückten die Gäste.

Beim Stück „Someone like you“, bekannt geworden durch die Version der Sängerin Adele, zeigte Benjamin Brenzinger beim Solo an der Trompete seine musikalischen Fähigkeiten. „Benjamin kann hier das Herzenslied der Gefühle mit samtig tragendem Ton präsentieren und zeigt uns Phrasierungen, die direkt ins Herz gehen“, schwärmte Moderator Bender. Brenzinger überzeugte das Publikum vollständig, das sich mit begeistertem Szenenapplaus bedankte.

Grandioses Finale

Im offiziellen Teil verabschiedete sich das Orchester mit einem swingenden Feuerwerk von Temperament“ mit dem Stück „Jitterbug“ von Robert Buckley aus den 1930er Jahren. Ein grandioses Finale voller Emotionen präsentierte der Musikverein bei der Zugabe mit „Music was my first love“ von John Miles.